شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل السماوة والزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فرض السماوة التعادل دون أهداف على الزوراء في ختام الجولة 28 من الدوري العراقي للكرة،ويلعب اليوم الصناعات الكهربائية مع الكرخ، والبحري مع نفط الجنوب بالبصرة، ونفط ميسان مع النجف.

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