نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم 26-5-2019 | ملخص ماتش الزمالك ونهضة بركان في نهائي...

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في الكونفدرالية، يلعب الزمالك ونهضة بركان اليوم على ملعب برج العرب لحساب مباريات إياب الكونفدرالية الإفريقية 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في مصر والدول العربية ستتابع مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم عبر الإنترنت، لذلك سنوفر لكم تغطية ومتابعة مستمرة خلال هذا التقرير عن نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، نوفر لكم موقعنا متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي الفارس الأبيض وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة الزمالك لتحقيق الفوز لحصد لقب البطولة.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم 26 مايو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

ملخص مباراة الزمالك اليوم

انطلقت المباراة الآن بث مباشر الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وتجدون تغطية ومتابعة مستمرة ونتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في الكونفدرالية.

فرصة كبيرة ضائعة من مهاجمي الزمالك كادت أن تجعل الكرة في شباك نهضة بركان ويكون الهدف الأول في المباراة، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اون لاين كورة لايف ماتش الزمالك ضد نهضة بركان اليوم.

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الزمالك يضغط بقوة وسط تكتلات دفاعية من عناصر نهضة بركان، سيطرة كبيرة من الزمالك في البحث عن تسجيل الهدف الأول في للقاء.

انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين ويلاحظ الجميع ضياع الوقت بقصد من لاعبي نهضة بركان المغربي من أجل عدم إعطاء لاعبي الزمالك تسجيل هدف في شباكه.

وينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة متعادلة سلبياً بين الفريقين وسط ضياع للوقت مقصود من جانب لاعبي فريق نهضة بركان.

وفي الدقيقة 55 حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء مستحقة لصالح فيق الزمالك ينفذها اللاعب محمود علاء تسكن شباك نهضة بركان لتصبح نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان الآن 1-0 في لقاء العودة لصالح الفارس الأبيض.