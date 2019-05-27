جول| نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد في نهائي الكونفدرالية

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان، يعتبر ماتش الزمالك لقاء حاسم يتقبه الجماهير المصرية والمغربية وكافة الجمماهير حول الوطن العربي بأكمله، وسوف يُذاع اللقاء على BeIN Sport HD1 بتعليق علي محمد علي، كما توجد قناة أرضية مفتوحة تذيع لقاء إياب الكونفدرالية ولكن تحتاج إلى ضبط القمر الصناعي نفسه.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي 0 – 0.

يسدد يوسف أوباما بعيداً عن المرمى للمرة الثانية.

سجل محمود علاء الدين هدف في شباك نهضة بركان في الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة الـ 55.

النتيجة حتى الآن 1- 0 للزمالك وإذا استقرت على ذلك فسيلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح.

خاض الفريق البرتقالي مرانه على إحدى ملاعب الإسكندرية تأقلمًا على الأرض قبل خوض مباراة الإياب من نهائي الكونفدرالية مع الزمالك اليوم، اعتماداً على ركلات الترجيح في حالة كانت النتيجة خالصة بهدف نظيف للزمالك، مما يكفل له فرصة كبيرة في تحقيق الفز على نظيره.

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يملك الفريق المغربي حظ وفير ومعنويات وهمم عالية جداً كما شاهدنا في مباراة الزمالك ونهضة بركان السابقة.

من المقرر أن تبدأ المباراة خلال عشرون دقيقة من الآن، وسط حماس وتشجيع كبير من الجميع لتحقيق الانتصار، وهذا هو تشكيل الزمالك المتوقع.

يجمع كل من نهضة بركانو الزمالك نزال قوي جداً على ستاد برج العرب، حيث تبقّى على بدء المباراة دقائق قليلة، ويسعى الزمالك في تحقيق نتائج إيجابية من خلال الفوز ورفع رصيده للفوز ببطولة كأس الاتحاد الافريقي، نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان.