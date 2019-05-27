60 دقيقة .. الزمالك يتقدم على نهضة بركان بهدف محمود علاء

كتب - هيثم عويس

تقدم فريق الزمالك على نهضة بركان المغربى بهدف مقابل للاشئ بعد مرور 60 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الكونفدرالية الأفريقية . أحرز هدف المباراة محمود علاء مدافع الزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعدما لمست تسديدة إبراهيم حسن يد أحد مدافعى نهضة بركان . وقد نجح الزمالك فى الضغط بكل خطوطه فور نزول اللاعبين للشوط الثانى ، ومال لاعبو الخصم للدفاع وهو ما جعل لاعبو الأبيض يمتلكون زمام المباراة ومن إحدى الكرات يقوم إبراهيم حسن بتسديد كرة من خارج منطقة الجزاء...

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