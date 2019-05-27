شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم نهضة بركان بهدف وركلات الترجيح تحسم بطل الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء فى الدقيقة 55 من ضربة جزاء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى إياب الدور النهائى للكونفيدرالية الأفريقية ، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح لسابق فوز الفريق المغربى على الزمالك بنفس النتيجة بالمغرب .

بدأت المباراة بحماس شديد بين الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لفترة جس النبض ، وفى الدقيقة الخامسة طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد احد مدافعى نهضة بركان إلا أن حكم اللقاء طالب باستكمال اللقاء لترتد الكرة بإنفراد كامل لحمد العشير مهاجم نهضة بركان الذى اطاح بالكرة خارج المرمى .

وفى الدقيقة 7 قام حميد احداد مهاجم الزمالك بعمل تمريرة رائعة لزميله يوسف اوباما الذى أنفرد بالمرمى تماما ووضعها فوق العارضة أيضا .

يستمر ضغط الزمالك بعدها قابله دفاع قوى من نهضة بركان ، بالإضافة لبعض الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى محمود جنش حارس الزمالك .

وقد حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات فى الربع ساعة الثانية من المباراة بعد ظهور محمد إبراهيم ويوسف اوباما ومحاولة بناء العديد من الهجمات على مرمى نهضة بركان فى الوقت الذى سبب لاما كودجا مهاجم الفريق المغربى إزعاج كبير على مدافعى الزمالك .

وفى الدقيقة 23 قام إبراهيم حسن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها علت العارضة بسنتيمترات .

مال لاعبو نهضة بركان لإضاعة الوقت بشكل قانونى فى الربع ساعة الثالثة عن طريق الوقوع على الأرض وامتلاك الكرة كثيرا داخل منطقة الوسط ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الزمالك بناء الهجمات إلا أنها افتقدت للمسة الأخيرة ولم يظهر حميد احداد أو محمود كهربا طيلة الشوط الأول .

وقد أشهر الحكم الأثيوبى تسيمبا مالاك الكارت الأصفر الأول فى الدقيقة 36 لامين الكأس لاعب نهضة بركان ، بينما أشهر كارتين أصفرين لبكر الهلالى لاعب بركان ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك بعد دخولهما فى مشادة خفيفة فى الدقيقة 40 .

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وتمر الدقائق المتبقية عبارة عن تمريرات من لاعبى الزمالك مقابل دفاع قوى من لاعبى نهضة بركان حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا تعادل الفريقين سلبيا فى الشوط الأول

وفى الدقيقة 55 أحرز محمود علاء مدافع الزمالك هدف فريقه من ضربة جزاء فى الدقيقة بعدما لمست تسديدة إبراهيم حسن يد أحد مدافعى نهضة بركان .

وقد نجح الزمالك فى الضغط بكل خطوطه فور نزول اللاعبين للشوط الثانى ، ومال لاعبو الخصم للدفاع وهو ما جعل لاعبو الأبيض يمتلكون زمام المباراة ومن إحدى الكرات يقوم إبراهيم حسن بتسديد كرة من خارج منطقة الجزاء تلمس يد إحدى مدافعى الفريق المغربى ويحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء يتصدى لها محمود علاء ويودعها المرمى بكل قوة .

وقد واصل الزمالك الضغط على لاعبو نهضة بركان بغية إحراز الهدف الثانى وقتل المباراة إكلينيكا بينما حاول لاعبو نهضة بركان الإعتماد على الهجمات المرتدة ، فى الوقت الذى اعتمد لاعبو الأبيض على البديل احمد سيد زيزو الذى شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى نهضة بركان بالإضافة لنشاط محمد إبراهيم ، وفى الدقيقة 74 يعبر محمود كهربا عن نفسه بعدما لعب إحدى الكرات برأسه تصدى لها حارس مرمى الفريق المغربى بصعوبة .

وتمر الدقائق المتبقية عبارة عن هجوم ضارى للاعبى الزمالك بغية إحراز هدف الفوز بالبطولة عن طريق تسديدات قوية من احمد سيد زيزو مقابل دفاع مستميت من لاعبى نهضة بركان وفى الدقيقة 90 يشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لعمر النمساوى الظهير الأيمن للفريق المغربى

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى، في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما، في خط الهجوم: حميد أحداد.

بينما ضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي، خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم، خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار، خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.