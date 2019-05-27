ركلات الترجيح تحسم لقب الكونفدرالية حال فوز الزمالك على النهضة بهدف نظيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم ركلات الترجيح وجهة لقب الكونفدرالية الإفريقية حال انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف ،وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، وتنص اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

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