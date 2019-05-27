سوبر كورة.. محمود علاء يظفر بالرقم الضال عن الزمالك منذ 17 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود علاء مدافع الزمالك أول لاعب مصري يسجل للزمالك في النهائيات الإفريقية بعد غياب طويل، بعدما سجل هدف تقدم فريقه على نهضة بركان المغربي والتي تجمعهما اليوم في إياب الدوري النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بحضور 50 ألف مشجع.

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