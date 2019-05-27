شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الزمالك يتعادل أمام نهضة بركان 0/0 (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الدور النهائى للكونفيدرالية الأفريقية .

بدأت المباراة بحماس شديد بين الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لفترة جس النبض ، وفى الدقيقة الخامسة طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد احد مدافعى نهضة بركان إلا أن حكم اللقاء طالب باستكمال اللقاء لترتد الكرة بإنفراد كامل لحمد العشير مهاجم نهضة بركان الذى اطاح بالكرة خارج المرمى .

وفى الدقيقة 7 قام حميد احداد مهاجم الزمالك بعمل تمريرة رائعة لزميله يوسف اوباما الذى أنفرد بالمرمى تماما ووضعها فوق العارضة أيضا .

يستمر ضغط الزمالك بعدها قابله دفاع قوى من نهضة بركان ، بالإضافة لبعض الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى محمود جنش حارس الزمالك .

وقد حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات فى الربع ساعة الثانية من المباراة بعد ظهور محمد إبراهيم ويوسف اوباما ومحاولة بناء العديد من الهجمات على مرمى نهضة بركان فى الوقت الذى سبب لاما كودجا مهاجم الفريق المغربى إزعاج كبير على مدافعى الزمالك .

وفى الدقيقة 23 قام إبراهيم حسن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها علت العارضة بسنتيمترات .

مال لاعبو نهضة بركان لإضاعة الوقت بشكل قانونى فى الربع ساعة الثالثة عن طريق الوقوع على الأرض وامتلاك الكرة كثيرا داخل منطقة الوسط ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الزمالك بناء الهجمات إلا أنها افتقدت للمسة الأخيرة ولم يظهر حميد احداد أو محمود كهربا طيلة الشوط الأول .

وقد أشهر الحكم الأثيوبى تسيمبا مالاك الكارت الأصفر الأول فى الدقيقة 36 لامين الكأس لاعب نهضة بركان ، بينما أشهر كارتين أصفرين لبكر الهلالى لاعب بركان ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك بعد دخولهما فى مشادة خفيفة فى الدقيقة 40 .

وتمر الدقائق المتبقية عبارة عن تمريرات من لاعبى الزمالك مقابل دفاع قوى من لاعبى نهضة بركان حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا تعادل الفريقين سلبيا فى الشوط الأول

جاء تشكيل الزمالك، لمواجهة نهضة بركان على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

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خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما

خط الهجوم: حميد أحداد

على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .

بينما جاء تشكيل نهضة بركان على النحو التالى :

حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي

خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم

خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار.

خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير



















































