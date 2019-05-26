انت الان تتابع تفاصيل خبر مغامر قطري يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.. ماذا حقق؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:54 مساءً - دخل الشاب القطري "فهد بادار" التاريخ من أوسع أبوابه على الإطلاق؛ بعدما أصبح أول عربي يصل إلى قمتي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها، في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة الإنجازات القطرية في مختلف المحافل وعلى رأسها الرياضية.

وعلقت وزارة الثقافة والرياضة القطرية على الإنجاز بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ إذ قالت إن فهد بادار "بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في نفس الرحلة".

وأصبح "بادار" أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصاً وصلوا إلى قمتي إيفرست (أعلى جبل في العالم) ولوتسي (رابع أعلى جبل عالمياً) خلال 24 ساعة.

وكان الشاب القطري قد غرّد في الـ17 من مايو الجاري، في مستهل مغامرته الفريدة، عبر حسابه في "تويتر"، وتعهد برفع علم بلاده فوق القمتين الجبليتين.