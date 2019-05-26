انت الان تتابع بتروجت يرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

الاسماعيلى

أعلن نادى بتروجت عن رفضه إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي المقرر لها مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم على ملعب الجونة، وذلك من خلال بيان رسمى أصدره النادي البترولي اليوم الأحد والذى أكد فيه تمسكه برفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى غدا بالدورى، كما طلب -خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري- إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت.

وأكد النادي أنه يتمسك بكامل حقوقه في خوض الأسبوع "34 "والأخير من مسابقة الدوري العام في وقت واحد. ويطالب بتروجت بحقوقه الشرعية في المنافسة وعدم إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي والمقرر لها غدا الاثنين، لاسيما والاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تشكيل لجنة مهمتها الوصول إلى حل يخص أزمة مواعيد مباريات

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