انت الان تتابع مسيرة أليجري مع البطل يوفنتوس تنتهي بهزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أليجري

منحت ثنائية متأخرة عبر جريجوري ديفريل وجيانلوكا كابراري الفوز لسامبدوريا أحد أندية وسط جدول الترتيب 2-صفر على يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد لينهي المدرب ماسميليانو أليجري مسيرة استمرت خمس سنوات مع يوفنتوس بالخسارة.

وتلقى ديفريل تمريرة من مانولو جابياديني ورغم وجوده وسط ثلاثة مدافعين إلا أنه سدد في الشباك قبل النهاية بتسع دقائق.

وضاعف كابراري النتيجة بركلة حرة رائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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ودفع أليجري، الذي فاز بلقب الدوري خمس مرات مع يوفنتوس، بتشكيلة مختلفة في مباراته الأخيرة حيث منح الفرصة للحارس الثالث كارلو بينسوليو لأول مرة هذا الموسم وأشرك الجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا بينما أراح كريستيانو رونالدو.

وكان فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا البالغ عمره 36 عاما قريبا من هز الشباك في الشوط الأول وأنهى الموسم ورصيده 26 هدفا في الدوري.

وبات في حكم المؤكد أن تنتهي المسابقة وهو في صدارة قائمة هدافي الدوري حيث يتفوق عن أقرب منافسيه بفارق أربعة أهداف.