شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الكونفدرالية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع ضيفه نهضة بركان المغربي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وحاول الزمالك فتح ثغرة في الدفاع المغربي ومر من الجانب الأيمن عن طريق إبراهيم حسن الذي حولها عرضية ترتطم بيد مدافع نهضة بركان لكن الحكم الإثيوبي باملاك تسيما يشير لاستئناف اللعب لترتد الكرة هجمة مرتدة للضيوف وتمر عرضية وتسديدة من داخل المنطقة لكنها تعلو عارضة جنش في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

ويستقبل أوباما الكرة داخل المنطقة ويسددها مباشرة لكنها تعلو العارضة وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة السابعة .

ويسيطر الزمالك على مجريات اللعب من وسط الملعب ويحاول شن الهجمات من العمق وجانبي الملعب وسط دفاع من الفريق المغربي والاعتماد على المرتدات والكرات العرضية .

ويستقبل كهربا الكرة في وسط الملعب يمررها بينية لأحداد لكنها تطول وتصل لحارس مرمى نهضة بركان وتتوالى التمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك في وسط الملعب لكن التكتل الدفاعي المغربي يحول دون خطورة حقيقية .

ويحاول لعشير تسديد الكرة من خارج المنطقة لكن الدفاع يشتتها بعدها يحصل نهضة بركان على ركلة حرة من الجانب الأيمن وتمر عرضية لكنها تصل ليد جنش بدون خطورة في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

ويحصل أحداد على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر عرضية ويحولها علاء برأسية داخل المنطقة لكنها كانت قد خرجت لضربة مرمى بعدها يرد نهضة بركان بهجمة من الجانب الأيسر لكنها تمر بدون خطورة على مرمى جنش .

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ويشن الزمالك هجمة من الجانب الأيمن بكرة “هات وخد” بين أحداد وإبراهيم حسن وتصل لكهربا داخل المنطقة وكادت تشكل خطورة قبل أن يشتتها الدفاع وترتد للزمالك في الجانب الأيسر لكنها تخرج لرمية تماس في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

ويتوغل أوباما داخل دفاعات الفريق البركاني ويمررها للقادم من الخلف إبراهيم حسن ليسددها صاروخية لكنها تمر أعلى المرمى بقليل وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك عن طريق إبراهيم حسن وأوباما وشكلت خطورة حقيقية على المرمى المغربي لولا تكتل دفاع الفريق الضيف .

ومن لعبة هات وخد انطلق عبدالله جمعة من الجانب الأيسر وأرسلها عرضية عالية داخل المنطقة حاول عليها أوباما برأسية لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا في وسط الملعب ويحصل الزمالك على ركلة حرة وبطاقة صفراء لأمين الكأس لاعب نهضة بركان تمر عرضية داخل المنطقة لكنها تمر أطول من اللازم وتخرج لضربة مرمى في الدقيقة 36 من عمر المباراة .

ويبدأ الفريق المغربي في استفزاز لاعبي الزمالك ومحاولة إهدار الوقت مبكرا وزيادة الأجواء توتر في محاولة لإخراج لاعبي الزمالك عن تركيزهم ويشهر الحكم الإثيوبي البطاقة الصفراء في وجه جنش ولعشير لاعب نهضة بركان .

وتهدأ المباراة من جديد رغم محاولات كهربا التوغل من الجانب الأيمن لكن دفاع نهضة بركان يشتت الكرة بعيدا عن الخطورة .

ومع دخول الشوط الأول في دقيقته الأخيرة وسط محاولات من الزمالك من جانبي الملعب ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول .

وينطلق إبراهيم حسن وأوباما من الجانب الأيسر وتمر كرة عرضية يشتتها الدفاع المغربي من جديد ويحاول الزمالك الهجوم من العمق والجانبين لكن بدون خطورة على مرمى نهضة بركان لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .