شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان» : مدرب كبير حرض الجماهير والسوشيال ميديا للإطاحة بي من الاتحاد (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى السابق أن أحد المدربين بالدورى كان يحرك السوشيال ميديا وبعضاً من الجماهير ضده أثناء توليه حتى يرحل ويتولى هو المسؤولية، لافتا إلى أنه تعرض لمؤامرات من مدربين داخل وخارج النادى، لكن مساندة مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى، كانت تدفعه للاستمرار مع الفريق، وقال «طولان» فى حواره مع «المصرى اليوم» أنه لولا محمد مصيلحى لتحول الاتحاد السكندرى إلى مركز شباب، لافتا إلى أنه كان يرغب فى صناعة جيل جديد للفريق السكندرى، لكن الظروف لم تساعده، وشدد على أن الفريق سيبقى بالدورى الممتاز، ولن يهبط إلى القسم الثانى، واعتبر أن المنتخب الوطنى لكرة القدم قادر على حصد لقب أمم إفريقيا، لكن «أجيرى» ظلم عددا من اللاعبين على رأسهم عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، وخالد قمر، مهاجم الاتحاد بعدم اختيارهم فى القائمة النهائية للبطولة،لافتا إلى أن المنافسة على بطولة الدورى صعبة بين القطبين لكن الزمالك هو الأقرب، وتحدث عن أشياء أخرى فى هذا الحوار:

■ بداية ما سبب الخسارة الثقيلة برباعية من طلائع الجيش؟

- أولا أعتذر لجماهير الاتحاد السكندرى عن الخسارة الثقيلة من طلائع الجيش، وأؤكد لك أن هذه هى المرة الأولى التى أتلقى فيها هزيمة ثقيلة من فريق فى نفس المستوى، لكننى فوجئت بأداء اللاعبين خلال اللقاء.

■ كيف؟

- لاعبو الاتحاد لم يكونوا على مستوى المسؤولية وقدموا أسوأ مباراة لهم منذ أن توليت المسؤولية ولم أتوقع أن ياتى يوم يكون فيه الفريق بهذه الحالة المتردية.

■ البعض يردد أن تراجع مستوى الاتحاد السكندرى بسبب الفجوة التى زادت بين الجهاز الفنى والإدارى من جهة واللاعبين من جهة أخرى؟

- لم يكن هناك أى فجوة مع اللاعبين.. وكانت هناك سيطرة كاملة على تصرفاتهم سواء من جانب وليد صلاح، مدير الكرة أو الجهاز الفنى ولم يحدث خلافا نهائيا معى باعتبارى كنت رئيس الجهاز الكرة والجميع يعمل تحت قيادتى.

■ إذن.. ما السبب الحقيقى لتراجع الفريق خلال الفترة الأخيرة؟

- عدم انسجام اللاعبين الذين انضموا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، فقد قمنا بضم 12 لاعبا جديدا من أجل إنقاذ الموقف الذى كان يتعرض له الفريق قبل أن أتولى المسؤولية بعد الجولة السابعة من الدورى، فقد فوجئت بتدنى فى المستوى البدنى للاعبين وخسرنا أكثر من مباراة بسبب ضعف اللياقة البدنية وهناك لاعبون لم يكونوا على مستوى المسؤولية، وقمنا بضم لاعبين جدد على سبيل الإعارة من أجل تحسين الموقف.

■ ألست معى أن الصفقات الجديدة فشلت فى إثبات جدارتها؟

- مطلقا.. فهناك لاعبون فقط لم يظهرا بشكل متوقع وقد يكونوا فى حاجة للانسجام بينهم رزاق سيسيه، لكن هناك لاعبين أجانب لم يظهروا بشكل مميز مع أنديتهم الأبعد فترة كبيرة قد تصل إلى موسم كامل مثلما حدث مع فلافيو فى الأهلى وغيرهم من الأجانب.

■ ماذا تعلمت من تجربة الاتحاد السكندرى؟

- تعلمت أمورا كثيرة، لأننى واجهت صعوبات كبيرة فكرت بسببها فى الرحيل أكثر من مرة عن منصبى، لكن مساندة محمد مصيلحى، رئيس النادى كانت تدفعنى للبقاء، وأؤكد لك أن لولا وجود مصيلحى مع الاتحاد السكندرى لتحول النادى إلى مركز شباب، ورغم ذلك يتعرض للهجوم من بعض الجماهير.

■ ما الصعوبات التى واجهتك؟

- واجهت حربا شرسا من جانب بعض المدربين سواء داخل أو خارج النادى من بينهم مدرب بالدورى الممتاز، كان يحرض عددا من الجماهير لمهاجمة الجهاز الفنى ومحاولة طمس ما قدمناه للفريق خلال فترة تواجدى مع الفريق.

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■ من هو؟

- لن أذكر اسمه.

■ هل هو مدرب كبير بالدورى؟

- لا كبير ولا حاجة.

■ ما حقيقة أن مجلس الاتحاد السكندرى كان يفاوض حسام حسن، المدير الفنى لسموحة لتولى المسؤولية خلال فترة سابقة؟

- لا أعتقد.. فمجلس إدارة نادى الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى، يحترم عقوده مع مدربيه ولاعبيه، وقد لمست ذلك بنفسى، وأؤكد لك للمرة الثانية أن مصيلحى يبذل جهودا مضنية داخل النادى لكن البعض لأهداف ومصالح شخصية لا يقدرها.

■ البعض يردد أن المدربين الصاعدين بدأوا يسحبون البساط من الكبار!!

- هناك مدربون صاعدون مميزون على رأسهم إيهاب جلال وعماد النحاس وأحمد سامى، وآخرون يعتمدون على الغش والخداع وهم لم يقدموا شيئا فى التدريب ولن يستمروا.

■ هل تأثرت بالهجوم الذى تعرضت له من الجماهير بعد تراجع مستوى الفريق؟

- مطلقا.. فالجميع يعلم قوة شخصيتى فى التعامل مع الأزمات ولم أكترث بأى هجوم، لأننى كنت على يقين أنه غير مبرر وله أهداف شخصية ومحرض كما ذكرت لك، وأؤكد لك ان الاتحاد سيبقى فى الدورى الممتاز.

■ ما رأيك فى اختيارات «أجيرى» للمنتخب الوطنى؟

- دعنا نتفق أن اختيار اللاعبين هو حق أصيل للجهاز الفنى سواء بناد أو منتخب، لكن هناك علامات استفهام حول عدم انضمام عبدالله جمعة لاعب الزمالك وصالح جمعة لاعب الأهلى وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى.

■ هل يمكن حصد لقب أمم إفريقيا؟

- البطولة صعبة ومستوى المنتخبات الإفريقية صار متطورا للغاية.. لكن الفريق تحسن أداؤه الجماعى بشكل كبير فى عهد الجهاز الفنى بقيادة أجيرى، ولا شك أن عامل الأرض والجمهور سيكون له دور كبير فى استمرار المنتخب فى المنافسة على اللقب.

■ ما رأيك فى صفقات الأهلى والزمالك فى يناير الماضى؟

- الاهلى استفاد بشكل كبير من رمضان صبحى، وبينما حسين الشحات سيكون أمامه فرصة كبيرة فى الموسم المقبل للظهور بمستوى أفضل، والزمالك قدم أحمد سيد زيزو الذى يقدم جهدا كبيرا مع الفريق سواء فى الدورى أو الكونفيدرالية أما خالد بوطيب فأداؤه غير مقنع.