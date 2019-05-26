شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام بطولة البلدية «شبابنا درع الوطن» بحضور محافظ القريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ورئيس بلدية القريات المكلف المهندس عبدالله العازمي وأعضاء المجلس البلدي بالقريات عنهم العضو راشد عداد العنزي ورئيس نادي القريات أنور الصايل.

اختتمت بطولة بلدية القريات الرمضانية لعام 1440 تحت شعار (شبابنا درع الوطن) حيث انتهت المباراة الختامية والتي جمعت بين فريقي اليوفي وفلامنقو والذي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وتم بين الشوطين تكريم الجهات المشاركة من لجنة منظمة واعلاميين وداعمين وأصحاب الهمم والمشاركين في البطولة، حيث تواجد فريق من الشؤون الصحية للحملة الصحية في شهر رمضان وايضاً تواجد لأصحاب الهمم وتواجد فرسان القريات وقد شهد اللقاء تواجد عدد كبير من الجمهور المشجع والعاشق لكرة القدم.

وبدأ الشوط الثاني بين الفريقين في مباراة حماسية متكافأه من الطرفين ليعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي ليحتكم بعدها الحكم الى ركلات الترجيح والتي اختتمت بفوز فريق اليوفي ليصبح بطلاً للبطولة وقام سعادة محافظ القريات عبدالله الجاسر بالتوجه الى منصة التتويج يرافقه رئيس البلدية المكلف المهندس عبدالله العازمي وعضو المجلس البلدي راشد عداد و معجب المعجب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومدير مكتب رئيس البلدية ورئيس نادي القريات الاستاذ انور الصايل والدكتور مرزوق الخنجر رئيس نادي القريات سابقاً ورئيس اللجنة الإعلامية للبطولة الاستاذ عقاب المقنّط وعدد من اعضاء اللجان المنظمة حيث تم تتويج فريق اليوفي بالمركز الاول وفريق فلامنجو بالمركز الثاني وتم تكريم افضل هداف بالبطولة وافضل حارس وافضل لاعب.

وفي الختام قدم محافظ القريات شكره وتقديره على جهود جميع القائمين على البطولة التي تحمل شعار(شبابنا درع الوطن) وعلى رأسهم رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري وأكد ان مثل هذه الدورات والتي تخدم شبابنا والتي لها الاثر الإبجابي لبث طاقات ومواهب الشباب حسب تطلعات ولاة امرنا.