الأخضر الشاب يصحح أخطاء فرنسا طمعا في مالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة صحح المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما، خالد العطوي، الأخطاء التي صاحبت المباراة الافتتاحية للأخضر الشاب في كأس العالم الحالية ببولندا، والتي خسرها أمام نظيره الفرنسي 0-2. Advertisements ويستعد الأخضر الشباب لمواجهة منتخب مالي غدا بشعار الفوز لإنعاش آماله في التأهل إلى دور الـ16. وكان منتخب مالي تعادل في مباراته الأولى مع نظيره البنمي 1-1. ورغم إبداء العطوي رضاه عما قدمه اللاعبون في مباراة فرنسا، إلا أنه شدد في التدريبات على اللاعبين بضرورة إنجاز المهمة المقبلة لتعويض الخسارة الأولى التي جاءت نتيجة الطرد المبكر، وتحديدا في الدقيقة 12 بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب فرج الغشيان.



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