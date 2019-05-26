تحت الدراسة.. مجالس الأندية الكبيرة بالانتخاب والصغيرة بالتكليف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أبانت مصادر لـ"مكة" أن الهيئة العامة للرياضة تدرس فكرة إجراء انتخابات لمجالس إدارات الأندية الكبيرة، يتقدمها النصر والهلال والأهلي والاتحاد، خلال الفترة المقبلة على أن تتم قبل انتهاء فترة التكليف الرسمي في العشرين من يونيو المقبل. ومن المنتظر أن تعلن هيئة الرياضة في اليومين المقبلين رسميا عن الآلية التي ستتبعها في تطبيق الانتخابات، والمتوقع ألا تشمل كل الأندية.

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وأشارت المصادر نفسها إلى أن فكرة التكليف ستكون واردة في مجالس إدارات الأنديه غير الجماهيرية كخطة بديلة لحين الترتيب لعقد الجمعيات العمومية لها.

وكانت بعض الأندية حددت مسار إداراتها للفترة المقبلة، في مقدمتها الاتفاق الذي اتفق أعضاء الشرف فيه من خلال اجتماع عقد في اليومين الماضيين على ضرورة استمرار الرئيس الحالي خالد الدبل في منصبه للسنوات الأربع المقبلة، كونه الأنسب، كما تشهد أندية كبيرة اتفاق شرفييها على استمرار الرؤساء الحاليين، مثل النصر، حيث الإجماع على استمرار سعود آل سويلم نظير نجاحاته في الموسم الماضي، من بينها التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لا تزال بعض الأندية تشهد ضبابية حول من سيقود الدفة الإدارية فيها خلال الموسم المقبل، مثل الهلال والأهلي والاتحاد.

وكان التقرير الذي نشرته "مكة " بعنوان (حال رؤساء أندية المحترفين.. لاني مقيد ولا مفكوك) لاقى اهتماما ومتابعة كبيرة في الأوساط الرياضية خلال اليومين الماضيين، واتفاقا على أنه لامس حال الأندية ومعاناة إداراتها في ظل عدم وضوح الرؤية حول بقائها من عدمه، خاصة في ظل ضيق الفترة ورغبتها في الترتيب للموسم المقبل من حيث الإعداد المبكر، ومسألة التعاقدات مع الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب والمحليين، خاصة بالنسبة للأندية التي تأهلت إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي)، والتي ستخوض مبارياتها في أغسطس المقبل، أي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد للدوري.