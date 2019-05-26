شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. كريم شحاتة: المباراة صعبة ولكن أثق فى لاعبى الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى كريم حسن شحاتة، إن مباراة الزمالك ونهضة بركان التى ستجمعهما على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ستكون صعبة على الطرفين، إلا إنه يثق فى قدرة لاعبى الأبيض فى تحقيق اللقب.

وأكد شحاتة فى برنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى" أن الزمالك يمثل مصر فى البطولة الأفريقية، والشعب بأكمله يدعم الأبيض من أجل حصد اللقب، مشيدًا بالجماهير الغفيرة التى زحفت إلى ستاد برج العرب من أجل مؤازرة الأبيض".

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ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى، في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما، في خط الهجوم: حميد أحداد.

بينما ضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي، خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم، خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار، خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.