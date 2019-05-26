شكرا لقرائتكم بتروجت يطلب عدم إقامة مباراة الإسماعيلى والجونة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو بتروجت على خوض منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى وقت واحد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وطلب مسئولى الفريق البترولى عدم إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي المقرر لها غداً الاثنين على ملعب الجونة، لاسيما وأن الإتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تشكيل لجنة مهمتها الوصول لحل يخص أزمة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز وجميع الأندية في انتظار قرارتها حتى الآن.

وطبقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع يوم الجمعة الماضي من قبل اللجنة المشكلة لاتحاد الكرة حيث تم الاتفاق على صياغة جديدة لجدول الدوري بما يتناسب مع مطالب الفرق بإقامة الأسبوع الـ" 34 " في نفس اليوم ونفس التوقيت.

وبناءً عليه يتمسك مجلس إدارة بتروجت بخوض الأسبوع الأخير للدوري في موعد واحد لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية كما هو متبع في جميع المسابقات