شكرا لقرائتكم رقم مميز للزمالك.. من يكون أول مصرى يسجل فى النهائيات منذ غياب 6008 أيام؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم في إياب الدوري النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بحضور 50 ألف مشجع.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نهضة بركان في موقعة برج العرب بفارق هدفين من أجل تحقيق اللقب الأول في الكونفدرالية بتاريخه، حيث لم يسبق له التتويج باللقب الإفريقي منذ تغيير مسماه في 2004، وكان الأهلي أول نادي مصري يتوج به عام 2014.

الجدير بالذكر أن الزمالك لم يسجل في الشباك بالأدوار النهائية للبطولات الإفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية منذ هدف تامر عبد الحميد لاعب الفريق الأبيض السابق فى مرمى الرجاء البيضاوي المغربي بإياب الدور النهائي لبطولة دورى الأبطال على ملعب القاهرة والذى مكن أبناء ميت عقبة من التتويج باللقب القاري.

وجاء هدف تامر عبد الحميد فى مرمى الرجاء البيضاوي يوم 13 ديسمبر لعام 2002 ومن يومها لم يسجل الزمالك في الأدوار النهائية، أي أنه مر 6008 يوما على تسجيل الزملكاوية هدفا في الأدوار النهائية بأقدام لاعبين محليين.

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ولم يسبق للزمالك أن سجل لاعبوه المصريون في الأدوار النهائية منذ هدف دونجا، حيث سبق وأن سجل النيجيري ستانلي للفريق الأبيض في نهائي دوري الأبطال عام 2016 ضد صن داونز الجنوب إفريقي، وهي البطولة التي خسرها الفارس الأبيض، علما بأنه النهائي الوحيد الذى صعد فيه أبناء ميت عقبة للدور النهائي بالبطولات القارية قبل أن يصعد في النسخة الحالية لنهائي الكونفدرالية.