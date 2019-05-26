شكرا لقرائتكم محصلتش قبل كده للفارس الأبيض.. 6 أشوط متتالية للزمالك بدون تسجيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب الزمالك عن زيارة شباك المنافسين في آخر 6 أشوط ببطولة الكونفدرالية، خلال مباراته ضد نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقامة على برج العرب سوى تصويبة وحيدة بيضاء على الشباك المغربية.

وكانت آخر أهداف الزمالك في الكونفدرالية في الشوط الأول من مباراته ضد النجم الساحلي بلقاء الذهاب بالدور نصف النهائي وتحديدا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، ولكنه فشل في التسجيل بالشوط الثاني، وكذلك الشفل في التسجيل بشوطي مباراة الإياب ضد بطل تونس.

واستمر صيام الزمالك عن التهديف في شوطي لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، واستمر العقم التهديفي في الشوط الأول من لقاء الإياب بين الفريقين اليوم بملعب برج العرب، لتصل عدد الأشواط السلبية للزمالك إلى 6 أشواط.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويواجه نادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ويدخل الفارس الابيض المباراة بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف نظيف فى الدقيقة 94 من عمر المباراة التى اقيمت فى المغرب الأسبوع الماضى.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - أيمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - إحمد زيزو - محمد عنتر.

خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد.