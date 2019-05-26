اشتاج الكونفدرالية يا زمالك يتصدر موقع التواصل الاجتماعى تويتر...

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جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج الكونفدرالية يا زمالك موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال مواجهة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وانتهى الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الدور النهائى للكونفيدرالية الأفريقية. وأحرز محمود علاء على الهدف الأول للزمالك من ركله جزاء فى الدقيقة 55 من عمر المباراة التى تجمع الفريقى على استاد برج العرب ، بإياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك على النحوالتالى في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى Advertisements في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما في خط الهجوم: حميد أحداد وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي: حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم. خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار. خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، احرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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