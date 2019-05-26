شكرا لقرائتكم خالد لطيف: الزمالك على موعد مع التاريخ وعندى ثقة فى اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاءل خالد لطيف عضو مجلس اتحاد الكرة بالأجواء الرياضية الموجودة فى استاد برج العرب الذى يحتضن مواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements وأشاد عضو اتحاد الكرة بالإقبال الجماهيرى الكثيف لمؤازرة لاعبى الزمالك فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية. أكد لطيف الزمالك على موعد مع التاريخ فى حالة التتويج بالكونفدرالية والعودة مجدداً لمنصات التتويج بالبطولات الكبري ، و أنه يثق فى قدرة اللاعبين و الجهاز الفني على إسعاد جماهيرهم والفوز باللقب، وأنه متفائل بتتويج الأبيض بالكونفدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد لطيف: الزمالك على موعد مع التاريخ وعندى ثقة فى اللاعبين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.