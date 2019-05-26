شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينجح فى تمديد محمد رزق حتي 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسئولو طلائع الجيش، ينجحون في تمديد تعاقد محمد رزق لاعب الفريق حتي 2022 ، حيث وقع اللاعب علي العقد الجديد في حضور العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري للفريق

وكشف البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش، عن قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة المقاصة فى العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام .

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يشار إلى أن مصر المقاصة، يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 35 هدف، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".