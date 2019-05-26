شكرا لقرائتكم أعضاء الزمالك ونجومه القدامى يتوافدون على استاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعدد من رموز ونجوم النادي القدامى والحاليين على التوافد بشدة على استاد برج العرب لمساندة الفريق في مباراة نهائي الكونفدرالية الافريقية، أمام نهضة بركان المغربى، والتي ستنطلق في تمام العاشرة مساءً.

ويتواجد في ملعب برج العرب كلاً من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وعلاء مقلد عضو مجلس الإدارة، وعمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة الأسبق، وحمدى النقاز لاعب الفريق الحالى وزوجته، وعفت نصار نجم الفريق الاسبق، وحازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة، وأحمد عيد عبد الملك.