شاهد واحكم بنفسك.. هل حرم الحكم الإثيوبى الزمالك من ركلة جزاء؟...

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جدة - عمرو شويل تغاضى الحكم الإثيوبى باملاك تسيمبا، عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك فى شوط المباراة الأول بين الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدراالية الإفريقية، على استاد برج العرب.

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