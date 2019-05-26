شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تُشعل الشماريخ منذ انطلاق مواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت جماهير الزمالك المتواجد بمدرجات استاد برج العرب، بإشعال الشماريخ منذ الدقيقة الأولى من انطلاق مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقامة بينهما الآن، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على استاد برج العرب.

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ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

ويسعى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، والعودة لمنصات التتويج الأفريقية مرة أخرى، بعدما غاب عن التتويج بالبطولات الأفريقية منذ 16 عاما، حيث كان أخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيًا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الترجى التونسى بهدف دون رد.