شكرا لقرائتكم لاسارتي يعقد محاضرة فنية للاعبى الأهلى على هامش مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكرة بالنادى الأهلى، عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض لاعبي الأهلي عقب انتهاء المحاضرة جانب من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجُمَل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي.
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