شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. أيمن يونس يتحفظ على تشكيل الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أيمن يونس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن تحفظه على تشكيل الزمالك فى مواجهة نهضة بركان المغربي، قائلا: إنه تشكيل مقلق على مستوى بعض المراكز.

يشار إلى أن الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب والتى تأتى فى إياب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا.

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وأضاف أيمن يونس لقناة تايم سبورت :"مشاركة محمد عبد الغني فى الجبهة اليمنى تبعث في قلب الجماهير الكثير من القلق"

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.