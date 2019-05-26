شكرا لقرائتكم وزراء وشخصيات عامة فى مقصورة نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر عددًا من الوزراء والشخصيات العامة ومنهم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إلى المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب، لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد حضر إلى المقصورة الرئيسية لحضور المباراة لأول مرة بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.