شكرا لقرائتكم ماذ قال سيف زاهر عن ظهور مشجع أهلاوى وسط جماهير الزمالك فى استاد برج العرب ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الإعلامى سيف زاهر على تواجد مشجع من النادى الأهلى وسط جماهير الزملك قبل مواجهة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها بعد قليل على ملعب برج العرب.
قال سيف زاهر خلال تقديمه الاستوديو التحليلى لقناة "تايم سبورت" إن ظهور مشجع أهلاوى فى مدرجات برج العرب يؤكد الروح الرياضية خاصة أن الجميع خلف الزمالك سفير الكرة المصرية اليوم، من الطبيعي أن تقف جميع الجماهير بمختلف انتماءاتها خلف الفريق الأبيض فالروح الرياضية هى شعار المرحلة المقبلة خاصة قبل كأس الأمم الإفريقية.
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