شكرا لقرائتكم "فيفا" يؤكد صحة إجراءات الأهلي القانونية تجاه هروب كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقّى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية كافة، التي اتخذها الأهلي حيال ملف أزمة اللاعب سليماني كوليبالي، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

Advertisements

وكان النادي الأهلي قد اتخذ العديد من الإجراءات القانونية إثر هروب اللاعب سليماني كوليبالي؛ لحفظ حقوق النادي وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أحال الملف للجنة تسوية المنازعات بالفيفا، التي أصدرت حكمها يوم 19 أبريل 2018، بإلزام كوليبالي بسداد غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار للنادي الأهلي، وأخطرت اللجنة اللاعب بمضمون الحكم، وموعد سداد الغرامة، ولم يطعن كوليبالي على الحكم خلال 30 يومًا وفقًا للوائح الفيفا فتأيد الحكم بصورة نهائية في 19 فبراير 2019.

ومن جانبه أكد حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن حكم لجنة فض المنازعات ضد كوليبالي أصبح نهائيًا، وواجب النفاذ، مؤكدًا أن محامي اللاعب حاول الطعن على الحكم يوم 25 أكتوبر الماضي، إلا أن النادي الأهلي اعترض لعدم تقديم الطعن في الموعد المحدد مما دفع محامي اللاعب للانسحاب من القضية، والاعتذار عن تكملة المهمة، فقامت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، وأرسلت الفيفا للنادي الأهلي خطابًا رسميًا تؤكد فيه على صحة الاجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي، وعلى ضرورة سداد اللاعب للغرامة المستحقة في موعد غايته 24 يونيه القادم، وإذا تقاعس سيتم إيقافه نهائيًا.