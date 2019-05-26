شكرا لقرائتكم هتاف خاص لكل لاعب بالزمالك في إحماء نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب برج العرب لاعبي الفريق أثناء عمليات الإحماء بالهتافات لتحفيزهم قبل مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements وحرصت الجماهير على الهتاف لكل لاعب بهتاف خاص لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية. يذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج الفريق للفوز بهدفين دون رد في لقاء اليوم من أجل التتويج باللقب.

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