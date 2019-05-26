شكرا لقرائتكم هونيس ينصح بواتينغ بالبحث عن ناد جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن قلب دفاع بايرن ميونخ جيروم بواتينغ في طريقه إلى ترك فريقه، بعدما نصحه رئيس النادي البافاري أولي هونيس بالبحث عن نادٍ جديد.

وفقد بواتينغ (30 عاما) مركزه الأساسي لصالح نيكلاس زوله في بايرن كما استبعد عن صفوف المنتخب الألماني إلى جانب زميله في الفريق البافاري ماتس هوملز وتوماس مولر بقرار من المدرب يواكيم لوف.

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ولم يشارك بواتينغ في احتفالات فريقه الذي توج بلقب مسابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيغ 3 - صفر في المباراة النهائية على أرضية الملعب الأولمبي في برلين يوم السبت، وتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.

وقال هونيس لشبكة "بي أر" البافارية يوم الأحد "أنصحه بأن يترك النادي. أعتقد بأنه في حاجة الى تحد جديد (...) يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، أنصحه بالبحث عن ناد جديد".

وينتهي عقد بواتنغ في يونيو 2021 وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو إنتر ميلان الإيطالي، علما بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية الموسم الماضي بعدما صرح لصحيفة "فيلت" بأنه أجرى "محادثات جيدة" مع مدرب سان جيرمان مواطنه توماس توخيل، قبل أن تتعثر المفاوضات بعد ذلك.