yalla shoot مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية الإفريقية كورة لايف | مشاهدة مباشرة...

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان كورة لايف

تبدأ المباراة المصيرية اليوم لنادي الزمالك مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت وبالتحديد قناة bein sport hd1.

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لازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة وشارف الشوط الأول على الإنتهاء.

يتم وضع البث المباشر فور بدأ المباراة وفي حالة إنقطاع البث يرجي إعادة تحديث الصفحة