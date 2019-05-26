مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم 26 مايو 2019 في نهائي الكونفدرالية الشوط...

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية حيث يلعب الفريقين على ملعب برج العرب،وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر لكم متابعة نتيجة وأهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم الأحد الموافق 26-5-2019 في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في الشوط الأول والثاني في نهائي الكونفدرالية.

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نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم 26 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات المتحدة.

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الزمالك نهضة بركان 0 0

ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد المحددة لها والموضحة بعاليه أعلاه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الزمالك وههضة بركان اليوم في الشوط الأول والثاني في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فكونوا معنا.

انطلاق المباراة وسط حشد كبير من الجماهير في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية ويضيع اللاعب يوسف أوباما فرصة كبيرة بعد مرور 6 دقائق من بداية المباراة، وتبقي نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان الآن تعادل سلبي.

وينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة متعادلة سلبياً بين الفريقين وسط ضياع للوقت مقصود من جانب لاعبي فريق نهضة بركان.