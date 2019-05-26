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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في عودة نهائي الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

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تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26 مايو 2019، مباراة عودة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على إستاد برج العرب، الحكم باملاك تيسيما ويسا، تعليق علي محمد علي وجواد بده، مباراة العودة تابع لايف الزمالك ونهضة بركان، نتيجة مباراة الذهاب فوز نهضة بركان بهدف نظيف، ويتم بث المباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت المغرب

الزمالك ونهضة بركان

تابع الآن مباراة عودة النهائي، الزمالك في حاجة لتسجيل هدفين للفوز، والنهضة في حاجة للتعادل من أجل التتويج بشكل مباشر بالبطولة

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