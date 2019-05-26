موعد مباراة عودة نهائي الكونفدرالية الأفريقية اليوم الزمالك ونهضة بركان اليوم مباراة التتويج

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مباراة الذهاب انتهت بفوز صعب لنهضة بركان على الزمالك بهدف نظيف في الدقيقة 94، الزمالك ضد نهضة بركان، Yallakora الزمالك ضد نهضة بركان الزمالك في حاجة لتسجيل هدفين وعدم إستقبال أهداف من أجل ضمان الفوز بالبطولة الأولى في تاريخه،