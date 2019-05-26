مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الآن أونلاين بث مباشر بدون تقطيع صورة واضحة – نتيجة اياب...

مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة أونلانين في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، يُطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام العاشرة مساءاً، وتقام المباراة على أرض ملعب ستاد “برج العرب” بالإسكندرية، ومباراة اليوم تأتي بعد مباراة الذهاب التي أُقيمت الأحد الماضي وخسر فيها الزمالك بهدف دون رد لصالح منافسه البرتغالي فريق نهضة بركان، ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم للفوز بهدفين لضمان اللقب، بينما لا يحتاج نهضة بركان سوى انتهاء المباراة بالتعادل السلبي لحصد اللقب.

مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان اليوم، إحدى المباريات القوية والصعبة على الفريقين، ويلعب الفريقين بروح قتالية ومواجهات حامية في مبارة حسم اللقب، مثلما لوحظ في مباراة الذهاب من اللعب بروح الندية وتضييع الكثير من الفرص بين الفريقين.

تشكيل فريق نهضة بركان

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يعتمد المدير الفني لنهضة بركان، منير الجعواني، على طريقة اللعب 4-4-2، معتمداً على الرباعي في الوسط ورباعي خلفي، وخط هجوم ثنائي، ويميل للتوازن في اللعب خاصةً أن مباراة اليوم خارج أرضه، ويميل لإستغلال الهجمات العرضية التي تميز فريقه، ومن أبرز لاعبيه المهاجم التوجولي لابل كودجو الذي سجل الهدف القاتل في مباراة الذهاب بالدقيقة 90، وحمدي العشير، والظهير الأيمن عمر النمساوي، والعربي الناجي الذي غاب عن لقاء الذهاب وبكر الهلالي.

تشكيل الزمالك اليوم

يعود محمود جنش لتشكيل الزمالك اليوم بعد ما غاب عن مباراة الذهاب نتيجة الإيقاف، ويغيب كلا من حمدي النقاز وعمر السعيد بعد حصولهم على الإنذار الثاني في المباراة الماضية، وهو ما سيجعل المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان جروس، يجري بعد التعديلات في التشكيلة، لتكون حراسة المرمي لمحمود جنش، وخط دفاع ثلاثي مكون من عبد الله جمعة – حازم إمام – محمود الونش، وخط الوسط المكون من إبراهيم حسن – أوباما – طارق حامد – كهربا – محمود عبد العزيز، والهجوم لحميد أحداد.