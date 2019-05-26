tvHD1 يوتيوب.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان zamlek بث مباشر بدون تقطيع final رابط كورة اونلاين...

بث مباشر مباريات اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot الزمالك ونهضة بركان المغربي مباشر بدون تقطيع يلا شوت الزمالك مباشر اليوم| يواصل فريق ميت عقبة سعيه نحو تحقيق اللقب القاري الغائب عن خزائنه عندما يتطلع لتعويض خسارته في المباراة الأولى بهدف مقابل لا شئ للفوز في مواجهة برج العرب اليوم والتي يحضرها عشرات الألاف من الجماهير المصرية في الساعة 10 مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم يلا شوت bein sport رابط الزمالك ونهضة بركان مباشر بدون تقطيع، تحولت الجماهيرالوافدة إلى ملعب برج العرب لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان منذ ساعات إلى ملعب اللقاء، وتواجدت ألاف الجماهير قبل الإفطار في مدرجات الملعب ترقباً لموعد بداية المباراة اليوم، أما عشاق الزمالك في البيوت وعلى المقاهي ستتجه صوب قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولات الإفريقية على النايل سات.

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ب مباشر يلا شوت الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع اونلاين الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان، تشكيلة الزمالك المتوقعة لمباراة نهضة بركان اليوم، يدخل الزمالك مباراته اليوم ضد نهضة بركان بجنش في حراسة المرمى، والونش ومحمود علاء وحازم إمام وعبد اله جمعة في الدفاع، وفي وسط الملعب محمود عبد العزيز، طارق حامد، محمود كهربا ويوسف اوباما، إبراهيم حسن، وفي الهجوم بوطيب.

الشوط الثاني الزمالك ونهضة بركان بث مباشر دون تقطيع| تقل فرص الزمالك في التتويج باللقب الأفريقي كلما اقتربت المباراة من نهايتها حيث يحتاج الزمالك لتسجيل هدف على الأقل للوصول لركلات الترجيح بين الفريقين بعد الهزيمة خارج ميدانه في المباراة الأولى بهدف دون رد.

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الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot الزمالك ونهضة بركان كورة ستار اونلاين الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع، شهدت مباراة الذهاب بين الفريقين تفوق كبير للفريق المغربي على مدار شوطي المباراة توجه بهدف متأخر في الوقت بدل الضائع، حيث تفنن لاعبوه في إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الزمالك ولولا الحظ وسوء التوفيق الذي لازم أصحاب الأرض لخرج نتيجة المباراة أكثر من هدف.

تشكيلة الزمالك الرسمية لمباراة نهضة بركان، جنش في حراسة المرمى، محمود علاء والونش وعبدلله جمعة، محمد عبد الغني، وفي الوسط طارق حامد ومحمد إبراهيم، وإبراهيم حسن ، يوسف أوباما وفي هجوم الفريق الأبيض كهربا وإحداد.

ويعلق على شوطي مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة بي إن سبورت الرياضية المعلق المصري علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى وجواد بدة على القناة الصوتية الثانية.

انتهى شوط اللقاء الأول بتعادل سلبي سيطر على أغلبية فتراته الفريق المغربي الذي يحتاج للخروج بتلك النتيجة للتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه.