الشوط الأول .. الزمالك يتعادل أمام نهضة بركان 0/0

كتب - هيثم عويس انتهى الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الدور النهائى للكونفيدرالية الأفريقية . بدأت المباراة بحماس شديد بين الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لفترة جس النبض ، وفى الدقيقة الخامسة طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد احد مدافعى نهضة بركان إلا أن حكم اللقاء طالب باستكمال اللقاء لترتد الكرة بإنفراد كامل لحمد العشير مهاجم نهضة بركان الذى اطاح بالكرة خارج المرمى . وفى الدقيقة 7 قام حميد احداد مهاجم الزمالك بعمل تمريرة...

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