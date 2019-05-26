قناة TIME SPORTS تنقل مباراة الزمالك على الأرضي ..تعرف على التردد ؟

كتب محمد مراد



تنقل قناة TIME SPORTS مباراة الزمالك و نهضة بركان فى نهائي البطولة الكونفدرالية التى تقام فى العاشرة مساءاً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن التردد الأرضي لقناة " تايم سبورت " هو UHF 32 ، وهو نفس التردد الذى سينقل عليه بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

ويلتقي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة العودة، بعدما انتهت مباراة المغرب بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق...