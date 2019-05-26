كتب عمرو جاب الله
أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر انطلاقها فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والذى وضح منه أنه سيعتمد على طريقة لعب جديدة عليه وهى 4 / 1 / 4 / 1 بوجود طارق حامد كلاعب وسط مدافع بمفرده، مع إشراك محمد إبراهيم أساسيا كصانع ألعاب.
ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة...
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان.. حميد أحداد يقود الهجوم و"هيما" صانع ألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.