تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان.. حميد أحداد يقود الهجوم و"هيما" صانع ألعاب

كتب عمرو جاب الله



أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر انطلاقها فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والذى وضح منه أنه سيعتمد على طريقة لعب جديدة عليه وهى 4 / 1 / 4 / 1 بوجود طارق حامد كلاعب وسط مدافع بمفرده، مع إشراك محمد إبراهيم أساسيا كصانع ألعاب.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة...