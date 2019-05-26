تشافي هيرنانديز يكشف فارقاً جديداً بين برشلونة وريال مدريد

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كشف النجم الإسباني السابق تشافي هيرنانديز عن الاختلاف بين ناديي برشلونة وريال مدريد رغم انهما قطبا الكرة في إسبانيا.

ولخص تشافي في مقالته الإفتتاحية بصحيفة "ماركا" الإسبانية الفارق بين العملاقين، حيث كتب موضحاً: "الانتصار يكون كافياً لريال مدريد ، بينما الامر مختلف تماماً في برشلونة ، فالفوز وحده ليس مقنعاً لأنه يحتاج أن يكون مقروناً بأداء جيد"، مضيفاً: "في ريال مدريد يفوزون بفارق هدف يتم تسجيله في الدقيقة الأخيرة بعد مباراة كارثية ورغم ذلك يحتفلون ولا ينزعجون من الطريقة السيئة التي فازوا بها، وهذا غير موجود في برشلونة، حيث يقضي الفريق الاسبوع بأكمله يحلل المباراة ومجرياتها و يبحث عن أسباب عدم استحواذه على الكرة من المنافس".

وأكمل معلقاً: "الجدل في برشلونة موجود حتى في حال فاز بمباراته ، بينما في ريال مدريد يكون العكس"

وختم تشافي مقالته كاتباً: "الاختلاف بين الناديين يتمثل في أن ريال مدريد مطالب بالفوز ، بينما في برشلونة مطالب بأكثر من ذلك، لان الفريق الكتالوني هو حالة استثنائية في العالم ، أما في ريال مدريد عندما تسوء الأمور و تظهر ازمة الجميع فإن يتحدون للتصدي لها".