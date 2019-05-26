صور ..تتويج سلة سموحة ببرونزية البطولة الإفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت بعثة سلة سموحة برئاسة احمد عجلان بالتتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بالبطولة الإفريقية التى تقام بأنجولا والتقط اللاعبون والجهاز الفنى الصور التذكارية فى أرض الملعب بعد حصد البرونزية و التى جاءت بالفوز على القيروان التونسى . Advertisements وشهدت المباراة حضور خالد عبدالرحمن سفير مصر بأنجولا و القنصل ابو بكر الاشرفى .

بعثة سموحة لكرة السلة (2)



بعثة سموحة لكرة السلة (1)

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