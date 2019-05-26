شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فى ملعب عمر جابر: "عش الزوجية" اتسرق قبل الفرح بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسم لمع بقميص الزمالك قبل أن يخوض تجربة احتراف ناجحة فى بازل السويسري أعقبها عدد من التجارب الأخرى قبل أن يستقر به الحال فى نادي بيراميدز، والذي قدم معه مستويات ممتازة جعلته يعود مرة أخرى لقائمة منتخب مصر، والتي تشارك فى كأس الأمم الافريقية المقبلة المقرر اقامتها على أرض مصر، عمر جابر المدافع الطائر يكشف رأيه فى العديد من الأمور ويتحدث عن انضمامه للمنتخب بعد غياب ويسرد تفاصيل حياته الشخصية لأول مرة ببرنامج الكورة فى ملعبك المذاع عبر سوبر كورة.

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