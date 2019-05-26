شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف : الزمالك على موعد مع التاريخ .. ومتفائل بفوزه بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، أنه متفائل بالأجواء الموجودة داخل استاد برج العرب و الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع من الزملكاوية لمؤازرة فريقهم أمام نهضة بركان فى نهائى البطولة الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان المقرر لها العاشرة مساءاً، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

تابع لطيف لـ" الخليج 365" الزمالك على موعد مع التاريخ فى حالة التتويج بالكونفدرالية والعودة مجدداً لمنصات التتويج بالبطولات الكبري ، و أنه يثق فى قدرة اللاعبين و الجهاز الفني على إسعاد جماهيرهم والفوز باللقب ، و أنه متفائل بتتويج الأبيض بالكونفدرالية.