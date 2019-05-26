شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق لـحكم نهائي الكونفدرالية "خليك حلو النهاردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص تامر عبد الحميد نجم السابق على توجيه رسالة للحكم باملاك تسيما الذي يديرمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، التي تقام حالياً على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "خليك حلو النهارده".

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ويسعى الزمالك إلى الفوز بهدفين دون رد من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، أو الفوز بهدف نظيف من أجل العودة في المباراة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن عبد الحميد كان صاحب هدف تتويج الزمالك بآخر لقب إفريقي كبير، وهو بطولة دوري أبطال إفريقيا 2002.