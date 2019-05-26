شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. الزمالك يتعادل مع نهضة بركان 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربى بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الكونفدرالية الأفريقية .

بدأت المباراة بحماس شديد بين الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لفترة جس النبض ، وفى الدقيقة الخامسة طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد احد مدافعى نهضة بركان إلا أن حكم اللقاء طالب باستكمال اللقاء لترتد الكرة بإنفراد كامل لحمدى العشير مهاجم نهضة بركان الذى اطاح بالكرة خارج المرمى

وفى الدقيقة 7 قام حميد احداد مهاجم الزمالك بعمل تمريرة رائعة لزميله يوسف اوباما الذى أنفرد بالمرمى تماما ووضعها فوق العارضة أيضا .

يستمر ضغط الزمالك بعدها قابله دفاع قوى من نهضة بركان ، بالإضافة لبعض الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى محمود جنش حارس الزمالك .

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب..

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما

في خط الهجوم: حميد أحداد

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على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .

بينا جاء تشكيل نهضة بركان على النحو التالى :

حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي

خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم

خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار.

خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير