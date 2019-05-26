فيديو.. بطاقة صفراء لجنش و الهلالى فى مباراة الزمالك ونهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى كلاً من محمود جنش حارس مرمى الزمالك و بكر الهلالي لاعب نهضة بركان المغربى، البطاقة الصفراء، فى الدقيقة 41 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى، في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما، في خط الهجوم: حميد أحداد.
بينما ضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي، خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم، خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار، خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.
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