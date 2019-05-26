رسميا .. طلائع الجيش يجدد تعاقده مع محمد رزق حتى 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولي طلائع الجيش في تمديد تعاقد محمد رزق لاعب الفريق حتي 2022 ، ووقع اللاعب علي العقد الجديد فى حضور العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري للفريق وأعلن البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة المقاصة فى العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام Advertisements ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف . وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

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